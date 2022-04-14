JJ染疫後身體逐漸康復。（翻攝林俊傑IG）

林俊傑（JJ）8日在IG宣告自己確診新冠肺炎，症狀是輕微喉嚨痛、發冷和頭痛，令粉絲相當擔心，事隔不到一周，他今在社群分享自己翻唱林志炫〈輸了你贏了世界又如何〉的影片，宣告自己身體已復原許多，不少歌迷心疼留言要他「別再唱了」，「好好休息，注意身體」；對於林俊傑目前身體狀況？他的經紀公司表示：「JJ例行檢測已轉陰，體力逐漸恢中，謝謝大家的關心與鼓勵。」