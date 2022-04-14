林俊傑染疫後首露面 最新檢測出爐粉絲心疼喊話 03:242022/04/14 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 JJ染疫後身體逐漸康復。（翻攝林俊傑IG） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 JJ染疫後身體逐漸康復。（翻攝林俊傑IG） 林俊傑（JJ）8日在IG宣告自己確診新冠肺炎，症狀是輕微喉嚨痛、發冷和頭痛，令粉絲相當擔心，事隔不到一周，他今在社群分享自己翻唱林志炫〈輸了你贏了世界又如何〉的影片，宣告自己身體已復原許多，不少歌迷心疼留言要他「別再唱了」，「好好休息，注意身體」；對於林俊傑目前身體狀況？他的經紀公司表示：「JJ例行檢測已轉陰，體力逐漸恢中，謝謝大家的關心與鼓勵。」 流浪貓乖巧坐肯德基門口 網見背影好心疼 結局超溫馨 車勝元《某一天》不修邊幅素顏上陣 金秀賢「連哭都無力」惹粉心疼 #林俊傑 #粉絲 #JJ #身體 #心疼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兇版黃捷開腿露UU洩煩惱 這事想跟粉絲「風向」逆著幹 20:512022/04/10 娛樂 李榮浩神隱1個月原來在「閉關」 曝全新身分粉絲全暴動 20:112022/04/13 娛樂 白冰冰在抖音受封「台灣第一歌姬」 粉絲敲碗分享心靈雞湯 11:312022/04/10 娛樂 上海封城損失慘重！ 黃舒駿為核酸檢測親自弄哭2歲女兒 21:432022/04/12 娛樂 韓流元祖天后客串新劇仙氣爆表 46歲紅毯美顏曝光粉絲看呆 17:562022/04/11 娛樂 女主持人照顧癱瘓母崩潰 「選擇逃家」悲嘆不想再看媽媽受苦 13:192022/04/09 娛樂 周興哲粉絲偏冷靜不怕震動條款 高爾夫成癮曝挑包準則 20:272022/04/12 生活 台南本周六辦KPOP演唱會 邀車銀優擔任主持人 15:182022/04/12 娛樂 阿妹開唱禁跳仍被嫌震蛋 04:102022/04/10 娛樂新聞 連千毅身旁辣妹沒穿衣？9秒火辣片流出激似全裸 22:572022/04/13 娛樂 翁立友罹絕症「臉部異常抽蓄」 自揭這2物品絕不離身 20:492022/04/11 娛樂 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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