張郁婕（左）也確診，林則希（右）身體狀況也令人擔憂。（圖／三立提供）

三立8點檔《一家團圓》劇組確診連環爆，確診的李燕今晚開直播回應粉絲的關心，她說沒想到自己會確診，週六劇組有人確診後，第一時間就已經快篩，結果是陰性，週日再快篩一次一樣是陰性，但她的確有明顯感覺到身體不舒服，鼻水倒流、喉嚨痛都是平常感冒的10倍。反而是在周一，這些類似感冒症狀緩解後，再次進行快篩才呈現陽性。

19日早上6點就遵循1922的指示前往醫院做PCR，她說前往醫院不僅車子不能開進院區，也只能在急診室外面等待醫師出來做PCR，「自己做快篩和PCR有很大的不同，PCR是戳到接近咽喉的地方，大概5秒鐘，醫生很有耐心也很溫柔。」大概下午4點左右就接到醫院通知PCR結果是陽性，醫師判斷她屬於輕症，適合居家照護，她也特別強調自己快篩結束後就直接回家，沒再踏出家門一步，嚴格遵守防疫規定。

李燕透露現在已經沒有一開始病懨懨的感覺，只剩下喉嚨有點沙啞，「我已經沒有頭痛也沒有發燒，聲音沙啞還有一個原因，因為我聲帶長繭。還是有咳嗽，感覺有喉嚨有痰，應該會是顏色蠻深的那種。」強調自己現在活跳跳，請粉絲不用擔心。

而稍早《一家團圓》另一女主角張郁婕PCR結果陽性確診，是繼李燕與梳助理後第三位確診者，而與張郁婕有許多對手戲的林則希身體狀況也令人擔心，目前三立公關表示他的狀況OK。《一家團圓》劇情內容將配合演員變動，進行劇情調整，也期待演員健康重返工作崗位。