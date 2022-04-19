曾寶儀表示已經2年多沒有見到香港親友。（陳俊吉攝）

曾寶儀所主持的《我們回家吧》觸動人心。（陳俊吉攝）

曾寶儀今（19日）出席《我們回家吧2》記者會，提及日前度過69歲生日的父親曾志偉，語氣哽咽的說：「講到這個我有點難過，因為真的很久沒看到他，心裡有點擔心，而且他年紀也越來越大，真的希望疫情趕快過去，可以飛過去看他。」

曾志偉日前被爆身體出現狀況，曾寶儀今透露曾志偉一直都有痛風的毛病，「他2016年的時候曾經發作，當時我們在歐洲市集錄影，他在那邊就坐輪椅繼續逛。」她表示曾志偉目前都有在認真控制身體，「他酒也比較少喝，但我覺得痛一下也好，這樣你就知道要注意身體」。

她表示受到疫情影響已經2年多沒有到香港，也很久沒有跟曾志偉及其他親人見面，每次視訊的最後一句話都是「希望早日相見」，但沒想到這句話講2年，還是沒見到彼此。

《我們回家吧2》內容打動人心，曾寶儀也為此5度在節目中落淚，她表示希望拍攝第3季時疫情已經趨緩，可以到香港找爸爸曾志偉拍攝，至於通告費的部分，她笑說：「（曾志偉）的通告費我可以談！」