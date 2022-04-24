新冠肺炎疫情在演藝圈延燒，其中，8點檔《一家團圓》演員李燕、余秉諺、張郁婕和幕後的3位工作人員，先後確診，正在居家隔離中的余秉諺今（24日）凌晨則發文向外界報平安，表示自己的精神、食慾都超好，但唯一讓余秉諺放不下心的就是他的愛犬，余秉諺擔心說：「一直不上廁所真的很讓我擔心」。

余秉諺昨凌晨在臉書證實確診，他表示：「從快篩陽性一直到PCR結果出爐..其實我沒有太多心情上的變化，雖然病毒傳染力強但實際重症的機率其實很低」，余秉諺正能量表示，只要確實遵守防疫規則做好居家隔離，說不定他還能因為這樣養好精神和體力。

余秉諺今深夜則進一步透露，他沒有什麼症狀，就是吞口水有感，精神和食慾都超好，不過最讓他放心不下的就是愛犬佳佳，余秉諺擔心說：「平常每天她都要外出廁所，從我和太太居家隔離無法出門後，她就一直沒有尿尿和便便」，余秉諺表示，雖然愛犬還是很有精神、飼料也照吃，但一直不上廁所，真的讓他很擔心。

余秉諺還向毛孩子喊話：「女孩啊...求妳尿尿便便吧！我允許妳四處大小便，只要妳肯上就好」，文末還標記「#有專業代遛狗的嗎」，余秉諺發文除了有網友留言關心他的身體狀況外，也吸引許多養毛孩子的飼主留言討論。