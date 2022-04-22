昨(21日)傳出多位名人確診消息，包括肩負疫情重任的台北市聯合醫院副總院長黃弘孟、資深媒體人周玉蔻。不過，周當晚發出貼文指出，其實20日早上七點多自己做快篩，結果呈現陰性，之後10:40在醫院做PCR檢測，後來21日凌晨收到PCR檢測陽性簡訊，之後自己又做了一次快篩，結果仍是陰性，因此讓她感到相當疑惑，想請教指揮中心「到底花生什麼素了？」

周玉蔻21日晚間7時22分在臉書提到，20日早上七點多自己做快篩，結果陰性；進電台後，還跟來賓李秉穎醫師說了；之後，10:40在醫院做PCR檢測。21日凌晨收到PCR檢測陽性簡訊，緊急處理了一些事情，報告電台、電視主管、長官，安排相關同仁快篩、居家隔離等，自己又做了一次快篩，結果為陰性。而且到21日下午為止，與自己密切接觸的李秉穎醫師PCR陰性，其他人快篩也全部都是陰性。

由於兩次快篩結果都呈現陰性，周玉蔻表示，對此感到疑惑不已，22日要請教一下指揮中心，「到底花生什麼素了？」她更謝謝大家的關心，收到好多濃濃美妙的愛。同時她也曬出自己快篩結果呈現一條線的結果。對此有許多網友紛紛留言表示，「趁機好好考察防疫機制」、「大家都平安無事最好」、「 值得研究一下」、「祝早日康復」。後來周在晚間8時28分也再度PO文，表示快篩結果還是一條線。