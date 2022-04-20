韓國舞蹈神童夏恩（羅夏恩）曾在4歲時參加綜藝節目《驚人的大會-Star King》節目，並跳了一首泫雅的《Bubble Pop》，因此被封為「BABY泫雅」，她因舞藝精湛受到許多粉絲的喜愛。今(20日)夏恩正式宣布簽進韓國SM娛樂，讓粉絲十分期待她不可限量的未來發展。

夏恩年僅13歲已是擁有521萬粉絲的YouTuber，更曾登上2017年和2018年的《Melon Music Awards》，以翻跳重點舞蹈方式介紹候補名單，站上大舞台的她在一票偶像面前演出也完全不怯場，穩健台風令人印象深刻。夏恩日前被韓網傳說簽進SM娛樂當練習生，公司方今在IG正式宣布：「Awesome Haeun的羅夏恩和SM娛樂簽約！敬請期待次世代K-POP Artist」，未來將會讓夏恩接受有體制的訓練並支持她的演藝活動。

韓國網友看到消息後都說：「夏恩已經跳得很好了，再接受偶像正規訓練的話一定會更棒」、「很期待夏恩未來的表現」、「哇！直接和SM娛樂簽約而且不是練習生」、「夏恩發展得很好呢！希望趕快正式出道」，非常期待她的未來發展。

夏恩出生於2009年，4歲就參加韓綜《驚人的大會-Star King》、《美好的早晨》以及《時尚王 KOREA》，有「4歲小泫雅」稱號，5歲參加舞蹈競賽節目，但是因為年紀實在太小，評審認為比賽過於殘酷而將她淘汰；之後在爸媽培養和自我努力下，她持續在網上發光發熱，如今在YouTube擁有521萬粉絲追蹤，更擁有2張單曲：《So Special》、《Butterfly》。