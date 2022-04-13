新鑫公司為充實中長期營運所需資金，委由華南金(2880)旗下華南銀行統籌主辦新臺幣75億元連結ESG指標聯貸案，於今完成簽約，該案由華南銀行統籌主辦，臺灣銀行共同主辦，參貸行包括土地銀行、臺灣企銀、永豐銀行、全國農業金庫、彰化銀行、合作金庫、玉山銀行、兆豐票券、萬通票券及大慶票券，原擬籌組新臺幣60億元，因銀行團參貸踴躍，超額募集近2倍，最終以新臺幣75億元結案。

新鑫公司創立於民國76年，為裕隆集團中金融水平事業群子公司之一，也是國內首家專業經營商用車分期付款業務之公司，92年併入裕融企業後，積極拓展營建機具、加工機、醫療、產業設備、營運周轉等分期租賃業務，近年已成為全方位的企業金融公司；同時為支持政府能源政策及永續經營理念，也積極開發太陽能電廠建置業務及電動車輛充電業務，向綠色金融的理念邁進。

統籌主辦行華南銀行長期致力推動綠色金融，截至111年2月底，投資綠色債券餘額126億元，綠色產業放款餘額3,615億元，針對客戶大額資金需求，則以聯貸方式引領同業共同將資金導入相關領域，110年至今已承作逾20件永續發展聯貸案，金額達300億元以上。

根據REFINITIV公布第一季聯貸市場主辦行排名華南銀行勇奪第一，近2年除榮獲「企業永續發展獎」外，更連續獲頒「循環經濟獎-投資獎」及「光鐸獎-優良金融服務獎」殊榮，為公股行庫唯一獲獎者。本次聯貸特別將新鑫公司在綠能融資、自有綠能投資及節電等各項ESG指標納入聯貸條件，期由銀行團與新鑫公司共同努力落實ESG，履行企業社會責任。