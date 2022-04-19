日商瑞穗銀行（Mizuho）19日表示，完成與與裕民航運3年期、新台幣25億元「永續連結貸款」簽約，貸款將用途為船隊擴充、拓展綠色航運及風能業務。本案為瑞穗銀對台灣海運業第一筆永續連結貸款，具有市場指標意義。

此為瑞穗銀近期提供台商永續貸款的第二件，前宗是台塑集團旗下台塑、南亞、台化三家公司，共同簽訂新台幣75億元的3年期永續連結貸款。瑞穗銀行希望能夠號召更多企業一同倡議淨零排放、加入永續投資的行列，一起駛向創新的淨零未來、創造永續價值。

裕民航運居國內散裝航運公司領導地位，針對此次永續連結貸款，委請外部驗證單位DNV進行覆核，以確信此次貸款的目標符合永續連結貸款原則，落實裕民的綠能策略以及永續發展的目標。

裕民航運今年將交付11艘船舶，新購置的船隊，將使用節能引擎，優化燃油使用效能，以符合國際海事組織(IMO)對國際海運業碳強度(Carbon Intensity)減碳要求。此外，該公司運用科技進行數位轉型，打造兼具節能環保、高效、智能的新一代船隊，並積極關注新能源引擎開發運用，實現裕民成為頂尖安全與環保船舶管理者的目標。

瑞穗銀行表示，「永續連結貸款」業務在亞太地區處於市場領先地位，銀行方這次選擇以永續指標表現與績效達成度來提供貸款，就是希望與裕民面對氣侯變遷議題，攜手前進。瑞穗銀行依據「永續連結貸款原則（SLL）」標準策劃，貸款的三年期間將每年持續追蹤裕民永續表現績效，並聚焦於該公司CII/EEXI碳揭露計畫評比以及溫室氣體排放狀況。