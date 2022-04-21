臺灣指數公司今（20）日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數」2022年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自4月20日盤後生效，30檔成分股中，出現高達20檔個股大汰換。

成分股納入20檔包括：1301台塑、1326台化、1477聚陽、1605華新、2301光寶科、2404漢唐、2408南亞科、2454聯發科、2606裕民、2809京城銀、2881富邦金、2882國泰金、2885元大金、3006晶豪科、3044健鼎、3592瑞鼎、4938和碩、4958臻鼎-KY、6269台郡、9904寶成等。

成分股刪除20檔包括：1440南紡、2002中鋼、2108南帝、2330台積電、2376技嘉、2382廣達、2458義隆、2542興富發、2615萬海、2637慧洋-KY、3008大立光、3042晶技、3481群創、4966譜瑞-KY、6116 彩晶、6548長科*、8016矽創、8150南茂、8299群聯、8415大國鋼等。