裕民航運（2606）與日商瑞穗銀行今（19）日完成「永續連結貸款」（Sustainability linked loan）25億元簽約，將用於船隊擴充、拓展綠色航運及風能業務。裕民今年將交付11艘船舶，新購置船隊將使用節能引擎，優化燃油使用效能，以符合國際海事組織（IMO）對國際海運業碳強度減碳要求。

裕民居國內散裝航運領先群，秉持綠色航運信念，以節能環保及物聯網概念打造智能永續船舶，開發船舶安全管理系統（FSM）並取得NK船籍協會認證，有效提升船舶營運效率、安全管控及損害防阻。

此外，裕民運用科技進行數位轉型，打造兼具節能環保、高效、智能的新一代船隊，並積極關注新能源引擎開發運用，實現裕民成為頂尖安全與環保船舶管理者的目標。

本案為瑞穗銀行對國內海運業第一筆永續連結貸款，具市場指標意義。瑞穗銀行這次選擇以永續指標表現與績效達成度來提供貸款，希望與裕民面對氣侯變遷議題，攜手前進。瑞穗銀行依據「永續連結貸款原則（SLL）」標準策劃，委由DNV擔任獨立第三方認證機構並出具意見，貸款三年期間將每年持續追蹤裕民永續表現績效，並聚焦於該公司CII/EEXI碳揭露計畫評比以及溫室氣體排放狀況。