111學年四技二專統一入學測驗訂於4月30日至5月1日舉行，教育部長潘文忠今(21)日出席立法院教育文化委員會前受訪時說明，統測將如期舉行，不過因應近日疫情變化，將會擴充防疫試場與監試人員。

技專校院入學測驗中心日前指出，到5月1日前，考生若被通報匡列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，考生與所屬學校必須主動通報測驗中心，勿私自參加考試，違者將取消考試資格。

技專校院入學測驗中心也提到，統測考生如果為居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，則規畫在全國22縣市特定分區，依考生類別和原選填考試地區分配隔離試場。

面對本土疫情居高不下，潘文忠提到，統測考試將如期舉行，並會採取最高防疫規格辦理。

潘文忠也說，為因應疫情變化，教育部也會擴充防疫備用試場與監試人員，並和個縣市交通單位做好聯繫，在交通方面，協助受隔離考生進行考試。

潘文忠強調，由於確診考生不得參加考試，且統測不補考，後續升學將採外加名額補救，以照顧考生權益。