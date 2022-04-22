新冠肺炎全台連爆，台北市稍早宣布，下周起將執行國、高中線上教學演練，但不強制，外界憂心恐影響國三生拚會考的步調和教學進度。對此，台北市副市長蔡炳坤指出，若學校認為有實體授課需求，可以這樣安排。

蔡炳坤下午於防疫記者會上表示，國中會考是5月21日至22日，市府已先行通知校方，如果有需要做線上學習或進行實體課程，都會尊重學校處理。許多校園未來將作為國中會考試場，校方也提出說希望即早清消，市府都在考慮之中。

蔡炳坤說，國高中在自主程度上比較充足，但小學生都需要家長陪同，國高中生如果在家中規畫安排好應該沒問題，如果學生有個別的情況，會要求學校給予協助，若真的有需要到校進行實體課程，學校也都會做這樣的安排。

此外，據傳北市的線上教學演練計畫遭中央關切，甚至與新北不同調。蔡炳坤則說，線上的教學演練跟停課標準沒有關聯性，因此北市有主動告知中央，教育部也有打電話來問，他強調台北市學校一直都有在做線上教學演練，只是過去是讓學校自行選擇實施時間，這次是國高中統一在下周統一進行，內容都一樣，教育部也表示尊重。

至於新北部分，蔡炳坤說，他稍早有打給新北教育局告知對方這項作法，但雙北狀況有差，新北市也考量高職生馬上要進行統測，因此會讓三年級學生先回校準備。目前即將進入4、5月份，很多大型考試都在此時，北市在進行教學演練，事實上也跟大型考試的需求做相關結合。