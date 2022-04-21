一名基輔高階官員說，烏克蘭今天提議要在遭俄軍圍困的烏國東南部港市馬立波（Mariupol），與俄羅斯舉行「特別回合」談判。

烏克蘭談判代表、總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特說：「是的，沒有任何條件。我們準備在馬立波舉行一輪『特別談判』。」

「一對一，二對二。為拯救我們的人、亞速軍團、部隊、平民、孩童、生者及傷者，每個人，因為他們是我們的一員，因為他們都在我心中，永遠。」

法新社報導，另一名烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）在即時通訊軟體Telegram說，他與波多利雅科「準備好抵達馬立波，與俄方就撤離我們的駐軍和平民舉行會談」。

當局試圖從馬立波撤離平民的行動今天再次宣告失敗。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）警告，「馬立波的局勢正在惡化」，數以千計烏軍和平民受困在這座城市。

在俄軍圍困攻勢中保衛馬立波的亞速軍團指揮官帕拉馬爾（Svyatoslav Palamar）今天稍早表示，他的部隊已準備與平民一同撤離這座戰略港市。

他在上傳至Telegram的影片中說，目標是「撤離傷員，將死者遺體運出，在不受俄羅斯聯邦控制的領土光榮地埋葬他們」。

他還強調，他的部隊不會聽從俄軍要他們繳械投降的要求。

帕拉馬爾也呼籲「整個文明世界（在這些談判中）成為我們的安全保障」。

莫斯科並未立即對烏克蘭的提議作出回應。

路透社報導，在烏克蘭拋出上述提議後，俄軍表示，他們明天就會占領馬立波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）；這座煉鋼廠是烏軍在馬立波死守的最後一個據點。

馬立波一旦被占領，將成為俄羅斯8週前入侵烏克蘭以來所攻陷的最大城市。俄烏衝突時間比若干軍事分析家預期的要長，迄今已迫使超過500萬人出逃國外躲避戰禍，許多城鎮化為廢墟。

俄羅斯轄下的車臣自治共和國領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）談到亞速鋼鐵廠時表示：「在午餐時間前後，亞速鋼鐵廠將完全處於俄羅斯聯邦軍隊的控制之下。」車臣部隊一直在烏克蘭為俄方作戰。

記者未能立即與烏克蘭國防部取得聯繫要求置評。

烏克蘭陸戰隊指揮官伏爾尼（Serhiy Volny）說，死守煉鋼廠的烏軍可能無法堅持下去了。澤倫斯基先前說，估計有上千平民在這座煉鋼廠避難。