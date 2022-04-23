教育部長潘文忠近日已表明，今年度技專校院統一入學測驗（以下簡稱統測）如期舉行。技專校院招生策略委員會表示，居家隔離、居家檢疫或加強自主健康管理的考生，都可到隔離試場應試。無法應試的確診者，則會提供外加名額錄取機會。

技專校院招生策略委員會今(23)日指出，統測即將在4月30日及5月1日舉行，受疫情影響的「居家隔離」或「居家檢疫」或「（加強）自主健康管理」考生，經測驗中心安排至隔離試場應試，可安心取得統測成績，參加後續四技二專「甄選入學」及「日間部聯合登記分發入學」招生管道。

至於「尚未解除隔離之確診個案」，技專校院招生策略委員會提到，針對尚未解除隔離之確診個案，無法參加統測取得統測成績者，以甄選入學與聯合登記分發入學給予補救，提供外加名額錄取機會。考生須舉證說明，向技專校院招生委員會聯合會提出專案申請。

技專校院招生策略委員會說明，申請甄選入學補救者，比照一般生選6個志願，經聯合會審核通過後直接通過甄選入學第1階段篩選，再報名參加第2階段進行指定項目甄試，將統測占比平均分配至第2階段甄試項目計算；若第2階段甄試時再遇疫情，則以備審資料成績計算，無須參加面試、筆試或實作等實體甄試。

技專校院招生策略委員會說，未獲甄選入學補救方案錄取，或經甄選入學補救方案錄取且放棄錄取資格者，亦得申請聯合登記分發補救；是類考生限以統測報名時所填群（類）別選擇系科至多6志願，檢附自傳、讀書計畫、在校歷年成績單等備審資料，經系科審核評定錄取順序，再由聯合會按個案考生志願序進行分發。

技專校院招生策略委員會最後強調，各項補救方案將於各招生管道試務前公告周知。