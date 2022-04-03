大陸超級男團「TFBOYS」三名成員無論合體還是各自活動，表現都相當亮眼，其中，易烊千璽在演技方面備受肯定，憑藉首次主演的電影《少年的你》入圍各大獎項影帝，人不但帥氣，形象也向來正面，不料近日遭網友爆料疑似考高中「走後門」引發輿論，而他不久後即通過工作室發聲，人生首度提告網友。

據《極目新聞》報導，易烊千璽近日被爆考高中時疑違規操作，他在湖南懷化參加中學考試，但最後卻是錄取了跨區的湖南師大附中梅溪湖中學，不符報考規定，甚至連成績都有問題，成績單上顯示歷史、思想品德兩門評分拿D，都未達懷化中學或湖南師大附中的錄取成績標準，而2015年湖南師大附中公布的特長生名單中，也沒有易烊千璽的名字。

甚至有網友貼出當年他入學時，校長與他的合照，上頭大大寫著「易烊千璽家長見面會」幾個字，疑似舉辦「個人家長會」，校方甚至發了新聞稿，說是跟易烊千璽的家長見面，「就易烊千璽的培養和發展進行了深入的探討」。

事情爆出後，易烊千璽工作室隨即轉發律師聲明，首度硬起來告網友。(翻攝自烊千璽JacksonYeee工作室)

此事在多年後的現在引爆議論，易烊千璽方面隨即展開動作，透過工作室轉發律師聲明，難得重話：「如果將極具個人色彩的判斷淩駕於事實之上，那永遠只能得到同一種假相。我們把是非論斷交由法律來裁決」，並且出道以來首度對造謠網友提告。

律師聲明中，點名了多位網友，直言他們「肆意抹黑、誤導公眾」，目前法律方面的進度為已經蒐證，接著會直接提告，情節輕者須負擔民事責任，包含賠禮道歉、負擔合理開支等，情節嚴重者，若誹謗罪成立，就得吃上刑事責任，恐被判三年以下有期徒刑、拘役、管制等。