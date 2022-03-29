王姓男子日前傳臉書私訊給台灣基進黨主席陳奕齊，以不滿台獨為由，不但威脅要炸高雄黨部，還揚言「給你一槍」，陳奕齊29日率同黨三民區市議員參選人張博洋到高雄地檢署提告。

王男3月中旬多次傳訊給陳奕齊，嗆「你們台獨1450都是怕死的垃圾」、「有的是兄弟、幹掉你很容易」、「一定要把你們全炸死」。

王男還強調「會和統促黨總裁張安樂商討兩岸統一事宜，完成國父統一中國的遺願」、「支持國民黨完成國家統一」，還稱「如果萬安被你們害得不能當選，一定讓你們死的很慘」，最後嗆「說到做到」。

陳奕齊表示，近期大停電、倉儲大火頻傳，許多人都懷疑不單純，此時竟有網友嗆炸台灣基進黨部，動機恐不單純，不排除是「中共同路人」作怪，希望檢警介入調查，揪出王男的真實身分。

張博洋說，統派勢力已悄悄滲透許多台灣立場不堅定的小黨，高雄市議會近來也多次遭韓粉衝撞，許多更是藏在螢幕後威嚇新時代的政治工作者，必須予以根除，台灣才能擁有正常的民主政治。