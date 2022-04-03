擬參選高雄左營、楠梓區市議員的國民黨發言人白喬茵，在愚人節時上傳一個整人影片，被整的對象分別是高雄前市長韓國瑜、前副市長李四川及前副市長葉匡時，但卻遭有心人士造謠、誹謗，讓白喬茵表示不道歉就將提告，並透露屆時和解的條件會是在高雄街頭掛看板。

白喬茵在臉書表示，愚人節影片中自己向老長官們請教打選戰的方法，並開玩笑說自己懷孕了，想看看會得到什麼反饋，結果一部分網友大讚前長官們很溫暖，但卻有部分特定人士帶頭中傷、誹謗、造謠，用噁心的言論詆毀她的清譽，「一邊是正向的能量、一邊是不乾淨的腦袋，印證了心中想什麼嘴巴講什麼，不是每個人都會像你們那樣房子互相租來租去的好嗎？」

白喬茵認為，言論自由也該有底線，透露已對這些下流的言論全部蒐證完畢，「最好立刻公開道歉，不然我一定依刑法第310條告到底，按讚的、分享的、複製貼上的，一個都跑不掉，小班班們就準備被約談時一秒變俗辣」。

除此之外，白喬茵更說若到時告成功，和解條件一定是要求這些人在高雄街頭掛看板，並在上頭寫「我是塔綠班，我錯了」。