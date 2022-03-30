針對民眾黨立委蔡壁如今再質疑鏡週刊至少有39人在鏡電視領薪水，難道沒有違法嗎？難道不用撤照嗎？鏡電視隨即發出聲明回應，蔡壁如言論為惡意之移花接木，意圖影響NCC獨立機關決定，並影響輿論傷害本公司聲譽。

面對鏡電視批評抹黑將提告，蔡壁如反擊表示，今天公布所引用的資料，無任何資料來自台北市政府，針對鏡電視誣指是台北市政府將員工清冊與投保資料洩密予她，她將對鏡電視負責人提起刑事誹謗告訴。

蔡壁如指出，鏡電視於NCC審查過程時回覆，「沒有在鏡電視領錢、做鏡周刊之事」、「與鏡周刊並無人員共用」等，屬於虛偽不實謊言，對此謊言，當初NCC在陳耀祥的主導下，完全未經調查而放水護航，嚴重瀆職。

蔡壁如強調，今天提出的事證明確搓破謊言，未料鏡電視竟在謊言遭拆穿後，惱羞成怒，為模糊焦點，對她提出不實的誣陷，令人不齒。

蔡壁如呼籲檢調，立即主動偵辦徹查包括裴偉掏空鏡電視資產的不法背信行為以及不法金流去向，到底支付哪些裴偉口中的「身份敏感人士」。