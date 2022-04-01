桃園市王姓男子曾有妨害性自主前科，去年7月23日和1名女子到桃園市永安漁港聊天時，女子提及王男有前科，王男突然心生不滿，把女子推倒在地，還壓制女子，並拿石頭往女子頭上重擊，導致女子死亡。桃園地院審理後，依殺人罪嫌判處無期徒刑。

桃園地院審理，王姓男子與女子是同事。去年7月23日上午10時許30分許，王男與女子在桃園市新屋區永安漁港附近海邊遊玩聊天散心時，因故發生爭執，女子並於爭執過程中提及王男先前之妨害性自主前科，王男因此心生不滿，即將女子推倒在地，並壓制女子，以其在地上拾起之頗具重量之石塊，猛力敲擊女子頭臉部正面數下，導致女子失去知覺、毫無抵抗才停止敲擊。而女子頭臉部遭被告以石塊敲擊，致頭臉部外傷併顱骨、顏面骨粉碎性凹陷骨折，顱腦損傷，大量出血死亡，王男旋即駕駛前開自用小客車逃離現場。

桃院認為，王男僅因跟女子發生口角，就心生不滿，導致女子死前受到極度恐懼，犯罪手法殘忍，甚且下手行兇後，未曾想過救助女子，還到銀樓買金飾所為視人命為草芥，衡量王男犯殺人未遂罪判刑確定經假釋出監，現尚在假釋期間，未顯見顯見其未能經由徒刑之執行而生警惕，對刑罰反應力薄弱之事實。

法院考量男子因氣憤情緒，雖非計畫性犯案，但無情剝奪友人之性命，所為難容於一般社會，另男子雖坦承殺人犯行，但對於犯案過程並未吐實，審理時仍避重就輕之犯後態度，暨考量檢察官請求無期徒刑、告訴代理人要求處以無期徒刑以上之刑之科刑意見後，認被告尚非顯然無從教化矯正，將王男與社會永久隔離，應已足達社會防衛之目的，因此判處無期徒刑，可上訴。