紐西蘭一名24歲女子因為罹患罕見疾病，神經系統發育不全，導致她無法控制臉部肌肉，總是一副「厭世臉」，讓她求學時期慘遭霸凌，好在她幾年前突然覺醒，並且努力健身、冥想、走出戶外，如今成功逆襲當上模特兒。

綜合外媒報導，女子克萊門特（Tayla Clement）罹患了罕見的莫比烏斯綜合症（Moebius Syndrome），神經系統發育不全，導致她無法控制眼球、眉毛以及臉部肌肉，嘴角只能保持下垂狀態，也無法透過表情表達情緒，這讓她在求學時期慘遭霸凌排擠，同學不斷罵她又醜又噁心，「我總是覺得孤獨，就像一個被拋棄的人，不被接受、沒被看到或聽見」。

克萊門特11歲那年，父母曾帶她進行手術，希望至少能讓她恢復到嘴角上揚的狀態，但是長達8小時的手術結果並不順利，手術完她還是笑不出來，反而讓臉腫成豬頭，等於白白挨刀。最讓她崩潰的是，同學們的霸凌越演越烈，甚至轉變成了肢體衝突，同學會踢她膝蓋、強迫她跪下，甚至將她推下山以及拿塑膠袋套在她頭上。

「我試圖裝出一副勇敢的面孔，但我無法應付」，陷入人生低潮的克萊門特開始翹課，試圖輕生6次，有一段時間，每天癲癇會發作超過10次，病因正是罹患嚴重創傷壓力，讓她身心問題嚴重。

克萊門特回憶，幾年前她的內心突然有某種聲音出現，告訴她不要放棄，於是她開始健身、冥想、試著走出戶外，並且開設自己的社群帳號，近期還與一間國際模特經紀公司簽約，正式成為一名模特兒，克萊門特衷心期許自己的故事能鼓舞更多獨一無二的孩子。

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