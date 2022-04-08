新北市某國中遭訴發生主任對學生霸凌事件，學校與教育局僅作部分調查並堅稱證據不足未成立，受害學生及家長認投訴無門被吃案，只能轉學，社團也瀕臨解散。本案涉有侵害學生權利，監察委員葉大華、王美玉申請自動調查

據監委新聞稿指出，新北市立某國民中學於110年間發生師對生霸凌事件，該校學務主任疑似涉有不當管教、體罰及言語霸凌學生近半年等情，包括找受害學生至頂樓及廁所不當拷問、懲處學生撿全校垃圾達月餘、特教生長期被要求午休時於辦公桌旁半蹲體罰等情。

監委新聞稿表示，受霸凌學生及家長提出申訴後，校方僅作部分受理，家長質疑調查程序有違失致影響調查結果公平性，即便申覆學校及教育局仍堅稱皆已調查完成該案不成立，致使受害學生及家長認校方縱容某學務主任霸凌及不當管教體罰行為，教育局也未明察學校調查過程是否完備，只能認投訴無門被吃案，無奈之下只好轉學社團也瀕臨解散。本案涉有侵害學生人權，為瞭解校方處理過程有無違失，教育局是否未盡監督之責，監察委員葉大華、王美玉已申請自動調查。

監察委員直言，本案學生及家長提出申訴後，校方是否依《校園霸凌防制準則》處理？有無部分受理之情事？調查過程是否涉有違失及調查不實？主管機關對該校之調查作為是否有善盡督導之責？有無包庇調查不實之情事？本案學生權益是否遭受侵害？均有深入調查之必要。

監察委員強調，本案近日經受害家長與民代於媒體披露案情後，引發各界關注，支持校方之家長會也結合民代立即出面駁斥形成對立，對學生之學習環境造成影響。監察委員強調，本案將會依職權，就證據釐清事實，籲請各界在調查結果尚未提出前，站在維護兒童人權立場，各界應持理性監督態度關注此案，受調查人員應靜候調查。