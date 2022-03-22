近日頻繁砲打國民黨中央的中央委員史碩仁「大仁哥」，宣布將以「全民監察怨怨長」之姿投入藍營桃園區市議員黨內初選。(蔡依珍攝)

有逾12萬人追蹤按讚的政治性粉絲專頁「全民監察怨」，專門監督政府、砲打執政弊端，因不分藍綠，背後「影武者」成謎，近期桃園市區出現「全民監察怨怨長」的公車廣告，意外讓版主身份曝光，原來就是近日頻繁砲打國民黨中央的中央委員史碩仁「大仁哥」。他也證實並宣布將投入藍營桃園區市議員黨內初選。

59歲的史碩仁過去致力環保議題30餘年，活躍於環保團體和媒體，近年經營光電業，並連續2年選上國民黨中央委員。他近期最受矚目之舉，就是攜手中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源，公開要求黨中央重視國民黨中常委選舉「換票聯盟」行徑猖獗，成立抓鬼大隊，杜絕黨內選舉的集體換票舞弊，逼得國民黨主席朱立倫屢屢親上火線宣示嚴辦。

史碩仁說，他的個性就是看不慣不法，像他經營8年的粉專「全民監察怨」成立宗旨，就是要討論公共政策、舉發社會不公不義之事，吆喝大家一起來「告官」，有告有進步。史碩仁也痛恨「官二代」，認為台灣政治敗壞，就是因為官二代、政二代深知照顧好「民意代表」民代就會歌功頌德，包庇好「下屬官員」下屬就會逢迎媚上，服務好「媒體高層」記者就會宣導政令，他說，歷史經驗告訴我們，以前推翻家族政治靠革命，今天推翻家族政治靠法律，到地檢署檢舉刑事犯罪、到監察院檢舉行政疏失。

史碩仁經營粉專8年，認為不能再只是「狗吠火車」，希望投身其中改革，因此將爭取國民黨提名參選桃園區市議員，近期公車廣告已上線，他笑說自己穿著「全民監察怨怨長」的背心到處跑，非常引人注目，他也提到會招募更多有志之士當「怨士」一起來「告官」，把人民的「怨氣」化為實質政策，讓議員一職不再只是「幫忙關說」，要讓桃園更進步。