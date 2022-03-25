建構運動友善城市！市長盧秀燕十分重視城市運動風氣培養，積極打造全民運動環境，上任後已陸續推動國民運動中心建置，目前在北屯區除積極推動台中巨蛋等建設，也積極啟動「北屯國民暨兒童運動中心」，預計3月底開工，將兒童運動環境納入運動中心，為不同年齡層打造全民運動空間。

建設局長陳大田表示，繼年初開工的清水運、豐原運等運動中心，北屯國民暨兒童運動中心將是台中市第9座國民運動中心，基地位於崇德路及崇德八路，未來完成後，將創造休閒與商業融合多功能運動中心，提供市民更優質運動環境。

陳大田指出，北屯國民暨兒童運動中心斥資7億7841萬元，打造地上三層、地下一層建物，一樓為水療空間及商業空間、二樓為兒童運動空間、三樓為多功能運動空間、地下一樓為溜冰場及停車場，工程為台中第2座採統包方式辦理招標的運動中心，已於去年11月26日決標。

採統包方式辦理可規畫設計、施工同步進行，兼顧施工速度與設計品質，並能縮短工期，建設局將嚴格把關施工品質，期待完工後為市民創造全新運動空間。