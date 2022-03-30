中國外交部發言人汪文斌30日主持例行記者會。有記者提問，作為聯合國安理會常任理事國，中方是否可以作為俄烏和平協定的擔保方？汪文斌表示，中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，樂見俄烏雙方對話談判。

汪文斌指出，中方一貫主張重視各國合理安全關切，願同國際社會一道宣導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，支持建立均衡有效可持續的歐洲安全機制。中方一直在為和平盡力，將繼續以自己的方式為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用，同各方一道朝著爭取俄烏衝突盡快解決，歐洲盡快恢復和平的大方向作出努力。

汪文斌稱，中方注意到俄烏雙方在談判當中都釋放出積極訊號。中方一貫主張，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一正確途徑，呼籲俄烏雙方堅持對話談判的大方向，相向而行，就政治解決方案形成共識，避免局勢進一步升級，早日恢復和平。

汪文斌強調，當前形勢下，國際社會應多說有利於對話談判的話，多做有利於對話談判的事，支持俄烏談下去，談出結果，談出和平。要警惕和防止拱火澆油，激化矛盾，為通過外交手段解決問題，設置障礙，增添阻力。