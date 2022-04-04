俄羅斯入侵烏克蘭已逾1個月，不僅遭遇頑強抵抗，還造成兵力損失。繼「印度神童」及「盲眼龍婆」精準預言俄烏之戰，資深媒體人康仁俊指出，400年前法國預言家諾斯特拉達穆斯，曾經精準預言希特勒崛起及911恐怖攻擊，也預言了2023年將有長達7個月的戰爭，人們將死於罪惡；康仁俊驚訝表示，如果諾斯特拉達穆斯之前講的預言成真，「那麼俄烏戰爭有沒有可能也被他說中？」

康仁俊3月31日在《57爆新聞》節目中表示，如果俄羅斯總統普丁跟烏克蘭總統澤倫斯基要會面，然後進行會談，這場戰爭有沒有可能就結束了？可是有些人更擔心的是，俄烏戰爭可能暫時看不到終止的一天。

康仁俊指出，法國有一個預言家諾斯特拉達穆斯，是400至500年前的人，卻針對很多未來事件做出一些預言，曾經精準預言希特勒崛起以及911恐怖攻擊，也曾經針對2023年做了一個預言，「長達7個月的戰爭，人們將死於罪惡」。

主持人對此表示，這個「恐怖預言」是指俄烏戰爭要拖到明年嗎？沒完沒了嗎？如果俄烏戰爭今年可以終結，後面還會有更嚴重的戰火嗎？

康仁俊指出，如果諾斯特拉達穆斯以前的預言成真，「那麼俄烏戰爭有沒有可能也被他說中？」俄烏戰爭如果今年會停止，俄羅斯軍隊是不是要限縮軍事行動的範圍？但問題是俄羅斯總統普丁並沒有要限縮，甚至點名繼續炸、繼續圍烏克蘭馬立波，俄軍雖然在基輔那邊的動作做了調整，但馬立波這個城市沒有，普丁說將包圍並繼續轟炸，直到烏克蘭軍隊投降為止。

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