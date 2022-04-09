各大品牌的正確唸法為何，經常引起網友討論。一名男網友分享與友人的對話紀錄，內容提到，同為日系車廠的Mazda，為什麼叫做馬自達，和其他的日系車廠唸法不同，讓他也不知該如何回答，便上網發文詢問，網友科普後才知道，「馬自達」是Mazda的中文音譯，正確名稱應該是「松田」。

一名男網友7日在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張對話截圖，內容提到「TOYOTA叫豐田、Honda叫本田，那Mazda為什麼叫馬自達」，讓他頓時語塞，不知該如何回答。該貼文被轉發至臉書粉專「爆料公社」後，意外掀起上萬名網友熱烈討論。

有不少熱心網友科普，大家講習慣的「馬自達」其實是Mazda的音譯，如果照日文翻譯的話，Mazda的正確名稱應該是「松田」。

原PO友人的疑問，意外掀起網友熱議。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社公開版）

實際上，TOYOTA（豐田）、Honda（本田）、Mazda（馬自達）都是以創辦人的姓氏而命名。根據Mazda官網介紹，1931年，松田重次郎以他的姓氏「松田（マツダ，Ma-tsu-da）」的日文發音變化，將汽車品牌取名為Mazda，同時也象徵著西亞的智慧與和諧之神阿胡拉馬自達 （Ahura Mazda）。

有趣的是，不只台灣Mazda的中文翻譯未被翻成松田，而是直接音譯為馬自達，還有不少國家也是直接音譯，如香港稱Mazda為萬事得，新加坡則叫萬事達。