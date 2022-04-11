王品集團（2727）公布3月兩岸合併營收13.3億元，受大陸疫情干擾，年減9.96％。台灣事業群營收10.4億元，年增7.87％，創3月歷史新高，也是同期首度突破10億元大關。王品大陸事業群因大陸疫情多點爆發，包含深圳、上海、昆山接連封城，3月營收2.9億元衝擊營收年減43.37％。

展望後市，王品集團台灣展店不停歇，3月集中火力於台中拓點，「12MINI快煮鍋」台中公益東興店是主打外帶外送的新店型；「Oh my!原燒」台中公益店由「原燒」成功轉型，目標拓展年輕客群；「嚮辣」開幕兩個月就火速展店，於中捷南屯站旁開280坪的旗艦店，王品也宣布4月將進軍台中公益路餐飲一級戰區，開出全新燒肉餐酒館品牌「最肉」，客單價逾千元，將是集團最高價的燒肉品牌。新店、新店型與新品牌增加，有助使台灣王品營運升溫。

3月是傳統餐飲淡季，但隨著疫苗覆蓋率提高，內需消費熱絡，推升台灣事業群營收創新高，其中吃到飽品牌表現亮眼，燒肉吃到飽「肉次方」、和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣」共3家門店破千萬業績，在白色情人節帶動下，「夏慕尼」中山北店已連續4個月上榜。除了受惠餐飲市場復甦，王品集團透過品牌聯合行銷、聯名與異業合作、新品牌新展店，三管齊下挹注營運動能。

王品集團3月串聯旗下4大西餐品牌：王品牛排、西堤牛排、夏慕尼、THE WANG，鎖定情人節商機推聯合行銷活動，於任3個品牌消費滿額就送「王品瘋美食APP」瘋點數，集滿4個品牌再加碼，未來王品也會持續透過APP整合品牌活動。在聯名與異業合作方面，「青花驕」繼去年與肯德基合作推出「青花椒香麻脆雞」，消費者反應熱烈，今年再次攜手掀聯名商品話題；過半門店位於量販賣場的「石二鍋」，與家樂福、大潤發、愛買、大魯閣4大商場合作，憑賣場發票至石二鍋消費滿額就送肉盤，透過異業合作互相導客。