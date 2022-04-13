國內商用車龍頭FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商正式宣布Mercedes-Benz Trucks納入旗下，DTAT將擁有FUSO及Mercedes-Benz兩大商車品牌，加上原有商車通路龍頭—裕益汽車，三強連手開拓嶄新布局。適逢DTAT在台成立五周年，活動現場同步發表FUSO HERO年度品牌主軸及形象影片《FUSO Leads引領成就》。

繼今年(2022)初宣布以商用車單一品牌刷新30連霸紀錄後，再添新力軍肯定有助於DTAT突破過往佳績。DTAT執行長王立山於現場分享其雙品牌營運策略，強調未來將持續秉持高品質服務，提供車主更完整的商品，並以「H.E.R.O」四項擘劃說明如何協助各產業航向經營藍海，引領全台頭家一起運轉未來，開創更大成就。

DTAT董事長林純姬宣布：「透過FUSO及Mercedes-Benz Trucks兩大商用車龍頭品牌整併後，將可為全台更多頭家及運匠帶來嶄新的服務，並為台灣戴姆勒亞洲商車寫下全新篇章。」緊接著，DTAT執行長王立山進一步說明：「在雙品牌整併後，中、重車及巴士的產品線將更為完整，擴大整個服務版圖，透過更多噸數的產品選擇，深入各產業需求例如，長途運輸、旅遊業及消防救災特種車輛。」

針對雙品牌整併後的策略及目標，DTAT執行長王立山以「H.E.R.O」四個英文字首來分享未來的四項擘劃，包括「引領產業High performance setup」將業務模式升級，並強化顧客管理組織中心，DTAT將提供更完善、更高的服務品質予車主；「引領零排E-mobility leader」DTAT將明確設立企業碳排放目標，並與夥伴結盟，共同齊心達成全球2050年淨零排放標準。

「引領品質Renaissance package」無論服務或產品品質，一直為DTAT長期以來最重視，期望將企業形象、產品品質、顧客好感度提升至全台商車界第一；「引領客服Operations2.0」將持續優化全台銷售據點及客戶服務系統，提供頭家及客戶嶄新體驗。針對四大目標長期規劃進程各不同，DTAT將延續領導品牌地位，永遠走在客戶前端，引領頭家航向經營藍海，開創更高佳績。