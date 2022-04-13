為了讓粉絲吃透透王品美食，王品集團「王品瘋美食APP」特別舉辦「饕客美食地圖」活動，除了祭出5品牌「買一送一」優惠，完成其中任3個品牌消費滿額任務，再加贈最高344點APP瘋點數，一點可折抵消費一元，等於現賺344元。此外，APP會員只要使用瘋PAY綁定指定信用卡，最高還可享8％點數回饋，自己的加菜金自己賺。

王品集團旗下有高達21個品牌、281家門店，範圍涵蓋西餐、日料、中餐、火鍋、燒肉、鐵板燒等，是目前台灣品牌最多、美食種類最齊全、門店最多的連鎖餐飲集團。

王品推出5品牌「買一送一」活動，特選西餐、中餐、日料、平價鍋物、高價鍋物5大品牌，推出「買一送一」優惠，只要於這5個品牌消費滿額，就送另5個品牌贈菜券，讓消費者一次集滿10大品牌美食。自即日起至5/5止，「王品瘋美食APP」會員只要於「王品牛排」內用單次消費滿2,000元，即贈「西堤牛排」熱血派對拼盤兌換券一張。於「享鴨」內用單次消費滿2,000元，贈「丰禾」起家雞（大）兌換券一張；於「原燒/Oh my！原燒」內用單次消費滿2,000元，贈「藝奇」和牛佐昆布鹽兌換券一張。於「12MINI快煮鍋」內用單次消費滿300元，贈「石二鍋」原味水晶餃兌換券一張；於「青花驕」內用單次消費滿2,000元，贈「聚北海道鍋物」鮮魷海鮮拼盤兌換券一張。（每張優惠券使用方式依券面規範為主）

除了贈菜優惠外，只要完成上述王品牛排、享鴨、原燒/Oh my！原燒、12MINI快煮鍋、青花驕，任3個品牌消費滿額任務，就送瘋點數88點；完成4個品牌任務，再送88點；5個品牌任務全部完成，加碼送168點，等同可獲得共344點瘋點數，一點等於一元。

除5個品牌享優惠，王品集團全台21個品牌、281家門店都可使用「王品瘋美食APP」累積點數，會員消費基本回饋3％，王品還與11大銀行合作，若使用電子錢包「瘋PAY」綁定指定信用卡、於指定日消費，最高可享8％回饋，如：周二使用花旗信用卡，可享8％回饋；周末使用中信卡，可享7％回饋。