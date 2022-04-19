現化人越來越重視身體的健康數字，身體組成分析品牌TANITA在今年也正式宣布全球總銷量突破一億台，更在台推出了全新「家用體組成計RD-545」，主打媲美專業等級的雙頻測量旗艦技術，為十二合一的藍牙八點式體組成計，搭載獨家「肌肉質量」分析功能，透過八點式量測分析全身、四肢部位體脂率、肌肉量等指標​，提供TANITA 史上最多的26項數據分析，透過藍牙上傳數據至手機專屬的APP Health Planet APP上供用戶觀察身體狀況。

TANITA十二合一藍牙智能八點式體組成計RD-545，定價2萬6800元。（TANITA提供）

而此TANITA的「家用體組成計RD-545」就採用了「高頻」和「低頻」進行分析，其所提供的高達26項量測數值，當中就包含了12大身體組成數值，像體重、體脂率、體水分率、內臟脂肪指數、肌肉量、肌肉質量、推定骨量、基礎代謝量、體內年齡、體型判定、BMI、MBA判定，另外更提供了四肢細部分析功能，可量測左右側手部、左右側腿部的肌肉量、肌肉質量及脂肪率，評估身體平衡狀態，提供全方位精準量測。