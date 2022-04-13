新北市李姓男子因無法忍受，對門的吳姓鄰居常在中庭梳理犬毛，導致犬毛飛散，害他老婆罹患憂鬱症，前年11月揚言「我袂放你煞」，藉此恫嚇鄰居，被控恐嚇罪嫌，士林地院日前審結，認為台語翻譯後是指「不會善罷甘休」之意，並不會使聽聞者感到心生畏懼，判決李男無罪，檢察官已上訴。

吳姓社區住戶表示，2020年11月9日下午6點多，為了梳理犬毛，以及李男在門口裝設攝影機，李、吳發生口角，李說「我老婆以後如果得憂鬱症，「我袂放你煞」，導致吳家二人心生畏怖，提告恐嚇危害安全罪。

李姓住戶承認有說「我袂放你煞」，但起因是吳家人多次在中庭吹整狗毛，屢勸不聽，又趾高氣揚的樣子，女兒又有過敏性氣喘，太太幾乎精神崩潰，已多次請鄰居不要在中庭吹整，但吳家人依然故我，只以話語表達，將透過司法途徑進行訴訟，並非要加害吳家的人。

李姓住戶辯稱，曾告知不要在中庭吹，但吳卻反駁說，社區沒有規定不能在中庭幹嘛，之後則有報警、請環保局處理，但太太因犬毛精神幾乎崩潰，才會說出「我袂放你煞」。

判決指出，李男之後跟居中協調的里長說「我一直問那個議員的律師」、「報警也沒用，只能這樣子」、「我一直舉證受不了」、「我要去民事法庭，民事訴訟就這樣子」，法官因而認為「袂放你煞」，是指將持續採取法律途徑，不會輕易放棄，並非指惡害通知等語，判決無罪。但檢察官認為，李男先稱檢舉、報警、提告所有合法方法都用盡，再稱「袂放你煞」，代表將以意想不到的方法加害他人，已上訴。