陳男去年底借6萬元給綽號「阿南」友人，約定當天還錢，陳男當天未收到錢，認為遭詐騙，找人騙出「阿南」，帶3人到場持鋁棒毆打，打到頭破血流再上手銬，將「阿南」載往中市1家旅館，因打不開手銬，竟以電鋸鋸開手銬後，才放「阿南」離開，經報案，警方循線查獲，台中檢方依聚眾鬥毆及傷害等罪嫌起訴4人。

起訴書指出，35歲陳男在去年11月15日前後，借6萬元給「阿南」，約定當晚還錢，陳男未如期收到錢認定遭騙，透過友人女友約「阿南」到中市見面，在110年11月20日邀鄭男等3友人到場，持鋁棒圍毆，直到「阿南」頭部受傷流血才停手。

鄭男拿出手銬銬住「阿南」右手，一行人將他載到中市五權路1家旅館，陳男等人先行離去，僅由鄭男留守，鄭男要解開手銬竟發現無法解鎖，即帶「阿南」搭計程車進入1棟不詳大樓，以電鋸將「阿南」手銬鋸斷，讓他在當天下午16時許自行搭計程車離去。

飽受驚嚇的「阿南」報警，警方循線查獲，在陳男駕駛的自小客車查扣鋁製球棒、友人車輛也查扣到球棒及沾有寫意的上衣等證物。

台中地檢署偵結，以主謀陳男等4人，依攜帶凶器在公共場所聚眾實施強暴、傷害等罪嫌起訴。