涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照的林秉樞，今年1月遭檢察官依傷害、妨害祕密、強制等8罪起訴。不過，林還被告發涉犯妨害風化罪，林去年11月間曾將某前任女友裸露下體的猥褻照傳給友人，林偵訊時否認犯行，並稱照片是前女友自己傳的，且他僅有傳給一名友人。新北地檢署今偵結，認為林罪嫌不足，諭知不起訴處分。

檢警調查發現，林秉樞與前任女友交往時，曾取得3張對方的猥褻照片，去年11月間他用LINE轉傳照片給李姓友人觀覽，遭知情人士告發，涉犯散步猥褻物品、意圖散布而持有猥褻物品罪嫌。不過，林偵訊時堅詞否認，辯稱照片是女友交往時傳給他的，想不起來傳送照片的原因。

林秉樞稱，李男當時說到與太太的事情，他才會將照片傳給李男，但他僅有將照片傳給李男一人，絕對沒有傳給其他人。檢警後續對林的手機進行數位採證、勘驗，發現林確實有將猥褻照傳給李男，但前後並未將照片傳給其他人。

檢方認為，林秉樞沒有將照片傳給不特定或特定多數人觀覽，不屬於散布行為，且就算林有將照片傳給李男，也不能認定其意圖散布猥褻照，依據「罪證有疑，利於被告」的證據法則，查無其他積極證據足夠林秉樞有何不法，因此應認其罪嫌不足，諭知不起訴處分。

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意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。