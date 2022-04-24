趙姓男子與梁姓女子分手後，為了索討寵物貓，去年8月29日凌晨，前女友找來賴姓友人出面處理，不料遭趙男找來的數10人痛毆，過程中趙男還對空鳴槍，恐嚇賴等4人，被捕後趙等人還逞口舌，聲稱「我心裡有這個想法，但沒有實施」，士林地檢署依妨害秩序起訴趙等3人。

案發前一天，梁女和趙男發生口角，雙方約在賞楓景點拱北殿談判，趙在新北市新店糾集10多人，再分乘數台車到新北市汐止索討寵物貓，梁女聲稱不知情，接到電話才知道出事。

起訴指出，趙男找來丁男、吳男，一群人分乘7台車到拱北殿，趙到場後，看到賴男也找來7人助陣，先對空開2槍示威，並由其他人持刀、棍棒，攻擊砍殺賴等7人，砸毀在場3輛車的擋風玻璃。導致李男頭、手、背部多處撕裂傷，現場留有彈殼，共4人受傷送醫。

警方到場後，僅查獲部分刀械，手槍已經丟棄，趙聲稱，沒有想要妨害秩序，其他共犯則稱，沒有要傷害他人，但檢察官並不採信，依妨害秩序罪嫌，起訴趙姓首謀、吳姓在場助勢、丁姓下手攻擊的3名嫌犯。