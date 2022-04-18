警消搜救近４小時，終於尋獲溺水婦人。（民眾提供／馮惠宜台中報導）

俗稱台灣潭的台中太平區大潭仔18日11時傳出有婦人溺水意外，有釣客聲稱聲稱目睹有約50歲的婦人走進潭內，超過10分鐘仍未上岸，經報警後警消發動20餘人，搜救近4小時，終於在下午2：40分找到人，唯婦人已無生命徵象，經送醫仍回天乏術，家屬悲痛萬分。

台中市消防局在18日11時41分獲報有婦人在台灣潭疑似溺水，在附近垂釣的釣客聲稱看到一年約50歲的婦人走進潭中，就沒看到她上岸；警消獲報後，消防局出動太平及中山分隊，出動消防車4輛、救護車1輛，消防人員16名，還發動潛水人員深入潭中搜尋救援。

警方也到場搜尋在附近發現疑似女子機車及其衣、鞋，依車藉資料通知家屬，經搜救近4小時，終於把婦人打撈上岸，雖以無生命徵象，家人仍堅持送醫搶救，經送國軍台中總醫院搶救仍宣告不治；家屬悲痛萬分，但不願對案情做任何回應，其死因仍待警方調查釐清。

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