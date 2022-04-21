北市士林區福壽街晚間9時許發生火警，民眾報案稱，一處透天建築物的2樓房間起火，警消獲報後立即到場以水線灌救，不到10分鐘立即撲滅，現場燃燒面積約10平方公尺，疏散3人，無人受傷。

警消晚間9點11分獲報，立即派出9輛消防車、1輛救護車、29名警消到場，現場疏散1男2女，初判起火點在2樓房間，燒毀屋內雜物，財產損失約5000元，並無人員受傷。

警消9時21分控制火勢隨即撲滅，至於起火原因將後續調查釐清。