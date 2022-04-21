士林福壽街平房2樓起火 警消不到10分鐘迅速撲滅火勢 23:342022/04/21 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 士林區福壽街一處2層樓高透天建築物晚間發生火災，警消疏散3人不到10分鐘撲滅火勢。（中時資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林區福壽街晚間9時許發生火警，民眾報案稱，一處透天建築物的2樓房間起火，警消獲報後立即到場以水線灌救，不到10分鐘立即撲滅，現場燃燒面積約10平方公尺，疏散3人，無人受傷。 警消晚間9點11分獲報，立即派出9輛消防車、1輛救護車、29名警消到場，現場疏散1男2女，初判起火點在2樓房間，燒毀屋內雜物，財產損失約5000元，並無人員受傷。 警消9時21分控制火勢隨即撲滅，至於起火原因將後續調查釐清。 高雄深夜不平靜！中油林園廠火災 廠內自行撲滅 火車上有蛇！自強號遭「紅尾蟒」入侵 乘客急疏散 #警消 #撲滅 #疏散 #福壽 #3人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 悍婦囚禁男友 檢二度聲押終獲准 04:102022/04/16 社會新聞 西屯停車場暗夜起火狂燃 福特、Mini遭燒成廢鐵 08:542022/04/19 社會 蟒蛇現蹤自強號 警消2分鐘活捉 04:102022/04/19 社會新聞 糧農共好綠色永續 福壽實業百年經營 04:102022/04/14 產業特刊 高雄聖功醫院傳火警 幸無人受困傷亡 13:232022/04/20 社會 登山客尋秘境未果反迷途 警消5小時救援脫困 12:572022/04/21 社會 高雄鹽埕火災 濃煙衝天瀰漫附近街道 08:472022/04/17 社會 高雄聖功醫院護理之家失火竄煙 院方急疏散30病人 08:172022/04/20 社會 熊熊火焰竄馬路！鳳山路邊小吃店疑氣爆 路過民眾嚇傻 20:342022/04/14 社會 俄軍進逼 烏克蘭緊急疏散平民 烏東成鬼城 14:352022/04/20 國際 台中太平台灣潭爆溺水意外！ 搜救近4小時 仍回天乏術 15:582022/04/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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