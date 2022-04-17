高雄市鹽埕區興華街一處民宅今（17日）上午7時58分許發生火災，猛烈火勢伴隨濃密黑煙直衝天際，附近街道全煙霧瀰漫，警消獲報後已緊急出動24車40人前往灌救，目前已經將火勢控制，初步清查，並無人員受困或造成傷亡，詳細起火原因仍待進一步釐清。
高雄市鹽埕區一處民宅今失火，有不少當地民眾在臉書社團《高雄人大小事》發文，貼出街道被濃煙覆蓋的照片，示警附近居民發生火災，非必要不要前往該區域，以免阻礙救援行動。透過圖片可見，現場濃煙除了竄上天際外，也向左右橫項擴散，周圍的街道全被灰色煙霧覆蓋，能見度低。
高雄市鹽埕區興華街一處民宅今（17日）上午7時58分許發生火災，猛烈火勢伴隨濃密黑煙直衝天際，附近街道全煙霧瀰漫，警消獲報後已緊急出動24車40人前往灌救，目前已經將火勢控制，初步清查，並無人員受困或造成傷亡，詳細起火原因仍待進一步釐清。
高雄市鹽埕區一處民宅今失火，有不少當地民眾在臉書社團《高雄人大小事》發文，貼出街道被濃煙覆蓋的照片，示警附近居民發生火災，非必要不要前往該區域，以免阻礙救援行動。透過圖片可見，現場濃煙除了竄上天際外，也向左右橫項擴散，周圍的街道全被灰色煙霧覆蓋，能見度低。
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