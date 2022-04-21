高雄深夜不平靜！中油林園廠火災 廠內自行撲滅 23:472022/04/21 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中油林園廠21日晚間10時42分傳出火警，據了解，廠區內四輕組V-1303起火燃燒。（讀者提供／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄深夜不平靜！中油林園廠21日晚間10時42分傳出火警，據了解，廠區內四輕組V-1303起火燃燒，現場火勢已自行撲滅，高市府消防局並未接獲報案，目前正在進行善後工作，環保局人員已經趕往現場了解相關情事，火災詳細原因及有無人員傷亡仍待後續調查釐清。 高雄公寓大廈輔導管理自治條例公布實施 高雄聖功醫院護理之家失火竄煙 院方急疏散30病人 #中油林園廠 #火災 #現場 #高雄 #起火原因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市第97期重劃區動土 打造路竹市新核心 14:492022/04/21 生活 宏碁全新Swift登場 輕薄時尚 04:102022/04/21 時尚消費 國泰產險 頭家壓箱保保障多 04:102022/04/20 產業特刊 高雄＋97 創新高 獅子會連2天聚餐釀25人染疫 15:232022/04/20 生活 普慧精密刀把 展現高效加工效果 04:102022/04/21 產業特刊 宏惠光電手持式雷射焊接機 亮相 04:102022/04/21 產業特刊 機動測速取締搶錢？高巿警交大：高雄交通事故逐年下降 20:182022/04/21 寶島 品觀點｜營造業大缺工 高雄市祭出「營造業就業獎勵」 16:262022/04/21 寶島 高雄為2022年世界不動產聯盟領袖高峰會主辦城市 17:352022/04/21 區域情報-高雄 品觀點｜高雄五一系列活動「高雄ing 勞資win」22日開跑 15:272022/04/20 寶島 亞果 加速闢建遊艇休憩王國 04:102022/04/21 財經要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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