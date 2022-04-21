高雄深夜不平靜！中油林園廠21日晚間10時42分傳出火警，據了解，廠區內四輕組V-1303起火燃燒，現場火勢已自行撲滅，高市府消防局並未接獲報案，目前正在進行善後工作，環保局人員已經趕往現場了解相關情事，火災詳細原因及有無人員傷亡仍待後續調查釐清。