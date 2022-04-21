新北市淡水警分局於上周六（16日）執行一起登山客迷途救援的案件，1名52歲許姓登山客本要去尋找菜公坑瀑布秘境，沒想到反而迷路，在精疲力盡之下，趕緊報警求援，警消獲報後，警消花費近5個小時，成功協助登山客脫困，結束一場登山驚魂記。

警方表示，許男當天上午10時，獨自從台北市北投區到三芝菜公坑步道登山，途中偏離登山路徑迷失在山林中，淡水警消防等8人徒步入山搜救，憑藉著許男手機的衛星定位資訊，尋找近兩小時，在距離登山口約3公里的大屯溪上游找到受困的許男，所幸他身體無大礙仍可自行行走，一行人緩步摸黑下山，順利抵達三板橋登山步道口。

許男則相警方說明，自己熱愛登山，常常獨自一人前往大台北地區的登山步道健行，當天到菜公坑步道登山時，途中想起山友日前告知的菜公坑瀑布秘境，想一窺究竟，便溯溪往上游尋找，結果沒欣賞到美景反而迷路，加上溪旁石頭青苔濕滑，行走極耗體力，精疲力盡之下，只好報警求助，所幸在警消協助下順利平安下山。

淡水警分局呼籲民眾如要登山健行，要先注意天氣狀況，千萬不要強行爬山，且應準備充分裝備，例如衛星定位器(GPS)或手機、醫療器材及糧食等，不能因為路況認為單純就不做準備。萬一發生意外事故，一定要冷靜處理，並立即手機撥打119或112 請求協助，並利用手機內建地圖APP的衛星定位功能，告知搜救人員受困座標方位後，切勿再自行移動，耐心等待救援。