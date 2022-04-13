北市稻香路37巷13日下午2點多發生火警，現場是一處2層樓住宅的頂樓加蓋，燒損家具、電器用品，警消獲報後到場，救出5人、疏散2人，並無人受傷。

警消獲報後派出22輛消防車、3輛救護車、59名警消以及3輛指揮車到場，2點21分到達，2點54分撲滅火勢，初判燃燒面積約30平方公尺，財損約3萬元。

據了解，現場作為住宅用途，屋內有年約90歲的老婦人，原本就有使用呼吸器，經警消救出後，並未送醫，現場共救出3男2女、疏散2女，無人受傷，至於起火原因將後續調查。