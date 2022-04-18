報名信徒來自各縣市，許多高雄、台南等地民眾也來報名。（李京昇攝）

白沙屯媽祖將在5月20日南下雲林進香，拱天宮18日開放報名、湧現人潮。（李京昇攝）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香活動，5月20日將南下雲林縣北港朝天宮，18日起開放報名，廟方廣場一早就湧現人潮，比搶打疫苗還夯，截至上午12點為止，就已經有7千多人報名要跟隨媽祖進香。

排第1位的李姓信徒跟另2名友人，從6天前遠從嘉義來排隊等候，他們是第9年隨白沙屯媽徒步進香，這幾天就地睡車上或搭簡易帳篷輪流排隊，展現虔誠信仰，也搶頭香報名。

拱天宮管委會總幹事陳春發說，拱天宮進香報名時間從4月18日至5月16日止，每天上午8至12點、下午1到6點，根據中央防疫規定，民眾要報名得打3劑疫苗，來現場時要準備影本證明，經過廟方審核，會核發防疫OK臂章，才算報名成功。

陳春發表示，今天早上到中午12點前，現場已經發放200多個號碼牌、7千多人報名，因為現場還要核對疫苗資料，時間會比較長，建議大家避開前幾天尖峰時段，或是1人代表團體報名，較能節省時間。

另外，他也提到，因疫情緣故，北港當地宮廟、學校難以配合提供香客1人1室住宿條件，很多宮廟也不開放香客大樓，因此媽祖婆駐蹕北港當天，將不提供住宿，盡請民眾多配合防疫規定。

今年白沙屯拱天宮媽祖進香重要期程，分別是5月16日深夜11點放頭旗；5月20日凌晨1點15分登轎，2點15分出發；5月22日到北港，5月23日凌晨0點15分進火、5月27日下午3點5分回宮、6月7日凌晨1點20分開爐。