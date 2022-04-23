台中市烏日東園社區公共托育家園，也是烏日第一間公托完工，預計5月份開始收托，照顧12名嬰幼兒。（吳瓊華服務處提供／盧金足台中傳真）

大力爭取的台中市議員吳瓊華表示，烏日東園社區公共托育家園，提供家長安心送托的托育環境。（吳瓊華服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市烏日東園社區公共托育家園，也是烏日第一間公托完工，預計5月份開始收托，照顧12名嬰幼兒。大力爭取的台中市議員吳瓊華表示，因疫情升溫，原定開幕記者會調整為市長視察，親自到家園檢視防疫執行情形，了解進度，以提供家長安心送托的托育環境。

烏日東園家園設立於東園社區活動中心3樓，該棟1、2樓為烏日幼兒園東園分班，且緊鄰東園國小和東園幼兒園，烏日東園家園的設立，完整了東園社區的幼托拼圖。

吳瓊華表示，1月曾要求社會局長彭懷真及烏日區區長林崇懿與東園里里長張有城，共同到現場檢視家園的規畫及提出需要改善的部分，其中空間包括活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區；更採開放空間設計，有各類型學習刺激，營造舒適、衛生 安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。

烏日東園家園由4名專業人員照顧12名0至2歲幼兒，提供近便及優質的托育服務，採日間托育，收托時間為周一至周五上午8時到下午6時，每月收費7000元，並協助家長申請托育費用補助。

吳瓊華指出，設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。