近日疫情持續延燒，家長陷入焦慮，不僅擔心學童到校上課恐面臨染疫風險，亦擔憂停課時學童的照顧問題。對此，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，今年因多數成人已施打疫苗，雇主推動分流上班的比例較低，然而12歲以下學童停課數仍持續攀高，在防疫照顧假措施未臻完善的情況下，家長正面對停課學童的照顧困境，亟需蔡政府重視。

根據教育部統計，4月24日全台共有170所園校採「全校」暫停實體授課，其中幼兒園86所，國小57校；另有848所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園212所，國小330校。

陳學聖指出，此刻全台共有近700所幼兒園及國小的家長，正面臨停課學童的照顧問題。尤以，與去年疫情流行時期相較，今年因兩劑疫苗覆蓋率近八成、三劑疫苗覆蓋率近六成，雇主推動分流上班措施的比例相對低。然而，我國雙薪家庭的比例高達七成，顯示多數家長正面臨工作與學童照顧的雙重壓力。在疫情日趨嚴峻的情況下，未來停課規模恐如滾雪球般急速擴大。若政府未能及時有效回應家長照顧停課學童的需求，恐將加重疫情對社會及醫療體系的衝擊。

陳學聖表示，目前家長在請「防疫照顧假」上，仍面臨重重障礙。根據勞動部在2021年的調查，有15.9％的事業單位拒絕給予員工防疫照顧假；亦有74.3％的事業單位不發防疫照顧假的薪資，12.3％給部分薪資，僅有13.4％給全薪。再加上請假時間過長恐遭雇主惡性解雇，皆使防疫照顧假制度形同虛設。

陳學聖呼籲，蔡政府應妥善思考疫情期間學童的照顧問題，除了爭取學童適用的疫苗外，亦應積極推動對家長友善且真正有助益的防疫照顧假等配套措施，以讓學童在疫情期間亦能受到良好的保護與支持，安心成長。