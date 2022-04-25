因應新冠疫情持續升溫，學生可能是確診者的密切接觸者而被匡列居家隔離，但12歲以下學生在居家隔離期間無法生活自理，需要家長或照顧者陪同照顧，台北市教育局公布12歲以下兒童居家隔離家長陪同照顧方案。

0至6歲學齡前幼童，必須由一名家長陪同居家隔離，家長會收到居家隔離通知書，和學生一起進行隔離及解隔。

6至12歲國小學童則是有有兩個多元選擇，選擇一由家長或照顧者陪同照顧「陪同居家隔離」，家長或照顧者會收到居家隔離通知書，和學生一起隔離及解隔。

或是可以選擇「在家照顧不接觸」，若家裡有一人一室的獨立空間，學生自己在房間隔離，家長或照顧者可以選擇由輪流陪伴，不用指定一個居家隔離者，家長或照顧者外出也不會受到限制。

台北市教育局表示，為了共同努力對抗新冠肺炎疫情，學校人員目前協助進行校內確診者初步疫調作業，呼籲家長能協助配合提供相關資訊以利造冊，後續提供健康中心進行確診者及親密接觸者匡列作業。

此外，教育局也提醒學生，儘量避免至人潮擁擠處群聚並隨時配戴口罩，以維護自身及家人健康，教育局將視疫情狀況滾動式調整相關防疫措施，師生共同為防疫努力。