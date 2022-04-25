近年來越來越多青少年關注學生權益，24日在屏東縣青少年中心進行「111年屏東縣兒少代表『高中職校園外食』議題發表暨交流活動」，縣內兒少代表倡議學生權益的聲音，成功吸引台南及台東的青少年熱情參與，縣府肯定兒少代表們捍衛青少年權益的努力，也期待透過這次活動增進社會大眾重視兒少表意權，同時提升學生公民參與意識與注重自身權益，影響更多兒少關心公共事務。

這個活動主要訴求為學校能依據教育部國民及學前教育署與高級中等教育法，落實校園開放外食訂購之政策，同時邀請學生代表參與討論，並訂定相關規定，使學生及校方進行有效溝通達成共識，並公開資訊執行決策。

社會處表示，兒少代表們在110年9月至12月期間，透過網路問卷方式，蒐集全縣18所高中職、一千餘位青少年的意見，分析後發現針對外食訂購仍有學校未和學生建立溝通管道，青少年指出，我們並未主張贊成或反對校園外食訂購，但希望學校能有限度的開放，提供多元的午餐選擇。

兒少代表邱襄均同學說，從上任到卸任努力了整整一年，終於能讓更多人重視學生的聲音與權益，這場活動對於屏東的兒權又往前邁進一大步。邱襄均表示，潘孟安縣長曾經說過：『傾聽是為了讓施政更有溫度。』代表每一件事情都會有不同的聲音與角度，就像這場活動有縣府代表、兒少專家、學生、學校師長及家長進行交流，不再只是單一方的決定，而是聽取所有人的聲音，讓整個決策更有溫度。」