台東全縣117所國中、小已全數完成冷氣裝設，縣長饒慶鈴今天在新生國中啟動「班班有冷氣」時表示，台東縣因偏鄉招標不易，技師人力有限，工程非常艱鉅，能順利達標很不容易，至於電費及維護費，會由中央補助款項支應，不會向學生收取費用，請家長不用擔心。

饒慶鈴表示，台東縣政府自2020年即全面進行電力設備盤點與規畫 ，改善老舊電力工程、新設電力系統及冷氣裝設、建置能源管理系統等，並於4月14日通過全縣國中小整體壓力測試，總經費達8億7000萬餘元。

饒慶鈴指出，台東縣偏鄉發包不易，更面臨技師人力有限、原物料上漲、缺料、缺工、疫情等問題，尤其蘭嶼地區感謝台電區處、電機技師等單位全力協助，及各學校總務人員接下這個具有時間壓力及挑戰的工作，將全縣國中小分為29群，分群改善電力，讓台東在2年期限內順利達標。

她說，5月1日起，全縣中小學約1萬4000多名學生校作息時間內就可以使用冷氣，尤其南迴因地形關係容易有焚風，對當地學生更是一大福音，讓學子們有更安心舒適的學習環境。至於所衍生的電費及維護費，由中央補助款支應，不會再向學生收取費用，請家長放心。

教育處指出，為達節能減碳，全縣各國中小採用「能源智慧管理系統」監控冷氣用電量、太陽能發電量、減碳量等數值，氣溫達28度才能開冷氣，溫度設定在26至28度之間，也會提醒學校加強學生的能源教育。