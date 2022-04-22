金門金寧鄉湖埔村親子館今天動工，遵循古禮祈祝工程順利進行。（金寧鄉公所提供）

總工程款逾2000萬元的金門金寧鄉湖埔村親子館，今天在縣長楊鎮浯、縣議長洪允典和金寧鄉長楊忠俊等人的主持下動工興建，今年底可望完工啟用，讓縣府往「1鄉鎮1親子館」的目標再向前邁開一大步。

金寧鄉湖埔村是金寧鄉人口數最多，全縣第3大的行政村，隨著金門大橋的興建和周遭新成屋雨後春筍的出現，移入人口逐年增加，至今年3月底止已有8939人，較近年同樣快速發展的盤山村7620人、榜林村5957人多出一大截。

這座在金寧鄉湖埔村辦公處現址增建2樓做為親子館的工程，係由縣府補助金寧鄉公所辦理，發包工程費為新台幣2204萬7867元，由晟碩建築師事務所負責規畫設計與監造，千乘營造有限公司以2079萬元整得標施作，工期為160個日曆天。館內規畫體適能健身區、動感紓壓區、VR體驗區及叢林探險區等多元育樂空間，可望於今年完工啟用。

縣長楊鎮浯表示，縣內雖有多處戶外親子休閒場所，但氣候不佳時缺乏室內空間可用，縣府已由社會處在各鄉鎮規畫佈建親子場域，2021年啟用金湖托育資源中心（醫遊館），目前也在烈嶼鄉西方社區活動中心2樓建置托育資源中心（生態館），並續於各鄉鎮尋找適當地點，目標是「1鄉鎮1親子館」，提供家長和幼兒更優質的活動場所。

洪允典議長也表示，湖埔增建親子館能順利動土，有賴於金寧鄉長楊忠俊與楊永立議員與各界溝通，以及縣府的大力支持，希望大橋開通後，湖埔親子館能就近提供鄉親一處舒適、安全的遊憩場所。

金寧鄉楊忠俊鄉長也指出，金寧鄉人口連年不斷增多，社會福利的需求也不斷增高，未來湖埔親子館將在1樓佈建社區關懷據點，2樓作為托育資源中心，結合目前各村落的關懷據點與未來的金寧社福大樓，實踐老有所託，幼有所養的社福理想，這也是鄉親一致期待和努力的目標。