斗六市中山路上的五叉路口範圍大，交通複雜。（周麗蘭攝）

雲林縣政府獲內政部營建署補助提升道路品質計畫，將改善斗六市、斗南鎮、北港鎮的市區道路危險路口，利用標線、標誌、號誌等交通工程手法改善易肇事路口，提供用路人舒適且安全的用路環境。

縣府工務處長汪令堯指出，將針對本縣都市計畫區內市區危險路口進行事故分析，繪製碰撞圖，再進行道路路口路型改善，以1.6公里的斗六市中山路為例，交通流量大，路側停車需求高、路口範圍大、無號誌化路口多，需改善23個路口。

他表示，斗六市中山路的解決之道是畫設無號誌化路口標示的幹道與支線路權、外側車道畫設分流式指向線、縮小路口範圍、畫設路口行車導引線。

汪令堯說，改善易肇事路口將在符合基本法規要求設置條件下，改善高頻率的事故型態，並考量長期整體性改善規畫，首先要做的是盤點市區道路路事故數量。

雲林縣府最近爭取到內政部營建署提升道路品質計畫（2021年至2024年）核定總經費3.18億元，改善127個路口，其中包括斗六市市區道路危險路口改善計畫1.4億元，將改善58處路口；斗南鎮市區道路危險路口改善 9600萬元，改善23處路口；北港鎮市區道路危險路口改善計畫 7602萬元，改善23處路口；斗六市中山路易肇事路廊改善計畫125萬元，改善23處路口。