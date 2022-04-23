華視新聞資訊台跑馬燈20日發生兩起重大誤報，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳發聲明請辭，相關調查也仍在進行中。但近日華視新聞被時事評論員黃揚明發現，電視畫面下方滾動式顯現的新聞快訊跑馬燈已消失，他昨(22日)發文狠酸，「華視終於想到改善之道！」

時事評論員黃揚明昨在臉書寫下「華視終於想到改善之道，最下方的跑馬訊息欄整個拿掉，就不會再出包了^_^」，並附帶上一張新聞截圖畫面，註明是上午11：10的畫面。

黃揚明的發文立刻引起網友們的熱烈回應，有人嘲諷道「胃一直發炎，整個割掉就不會發炎了」、「版面清爽多了，其他家也可以學學」、「看來，這兩天是華視收視率最好的幾天了！」「其實直接關台也是選項啦！連個跑馬燈都管不好」。藍白台北市議員參選人楊植斗和楊寶楨，也分別留言寫下「安樂死就不會有病了」、「放大絕啦~」。

而《中時新聞網》記者今（23日）實際打開電視轉到52台華視新聞資訊，在接連發生出現「共軍飛彈擊中台北港」、「大屯火山爆發」的重大錯誤訊息後，目前已看不見新聞畫面下方原有的跑馬燈。