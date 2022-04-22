長濱鄉衛生所今落成啟用。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

長濱鄉衛生所今落成啟用。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長濱鄉衛生所新建大樓22日落成啟用，鄉親引頸期盼，參與典禮的阿美族長輩們開心表示，以後看病不用再爬好漢坡了！台東縣長饒慶鈴說，衛生所是偏鄉重要的醫療據點，近年縣府團隊爭取並投入約3.8億元新建或整建全縣1／3的衛生所，縣府會持續努力提供鄉親更友善便利的就醫環境。

長濱鄉親幽默表示，「在地的都知道，要爬過好漢坡才能看醫生」，舊衛生所距離最近的公車站牌超過400公尺，若沒有交通工具徒步前往，進出衛生所就得走過一段約45度的陡坡，對於高齡長輩或行動不便者來說相當辛苦，更可能有跌倒危險。

長濱鄉舊衛生所使用逾30年，且位在陡峭邊坡，長濱鄉位在台東縣最北陲，也是縣內65歲以上老年人口比例最高的鄉鎮，已屬超高齡鄉鎮，有6成以上的就診民眾屬於老年人口，而當地民眾就醫和預防保健多仰賴在地衛生所。

對此，長濱衛生所近年來提供溫馨接送服務，但多數鄉民仍希望衛生所能遷建，提供更友善的就醫環境。台東縣府與長濱鄉公所合作，提供位在長濱村街道上、長濱國小旁之公有地做為遷建用地，由縣府爭取補助並投入共7600萬元，興建3層樓總計約560建坪的新建物，將衛生所遷移到民眾生活街區，方便民眾就醫。

饒慶鈴指出，台東縣人口持續外流及結構高齡化，偏鄉醫療照護資源取得不易，且長濱鄉服務對象以年長者居多，更需要符合長者需求的醫療照護，新長濱衛生所不僅是疫苗注射及公衛宣導地方，並結合遠距醫療、遠距健康照護及社區長期照顧服務等功能，配合今天也將落成啓用的長濱消防分隊及明年即將在長濱興建的75床住宿式長照機構，為當地高齡化社區打造完善且就近照護的樂齡環境。

台東縣衛生局說明，此案工程曾因招標不順6度流標，縣府調整增加工程預算並採最有利標才順利決標，並克服疫情期間缺工缺料影響，終於順利完工。新長濱鄉衛生所1樓為急診及醫療門診服務區域，也提供遠距看診，2樓為行政辦公室，3樓是職員宿舍，位在民眾生活且交通便利街區上，徹底解決過去位置及交通動線不良問題，方便民眾就醫。

饒慶鈴提到，3年多來和縣府團隊積極爭取經費，在鄉鎮市衛生所新建及整建部分投入約3.8億元經費，包括109年啟用的大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心、今日落成的長濱衛生所、最近成功鎮衛生所動土興建，池上鄉衛生所也辦理新建工程招標，而台東市衛生所預計明年進行空間再設計，重新規劃動線與辦公設施。另外，縣府也將為鹿野鄉衛生所爭取遷建經費，提升縣內鄉鎮的醫療能量。